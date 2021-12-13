Uşak'ta yangından etkilenen ormanlık alanlar fidanlarla buluşturuluyor - Haberler
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Uşak'ta yangından etkilenen ormanlık alanlar fidanlarla buluşturuluyor

Uşak'ta yangından etkilenen ormanlık alanlar fidanlarla buluşturuluyor
AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak'ın Banaz ilçesinde orman yangınından etkilenen alanlarda fidan dikimine başlandı.

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde orman yangınından etkilenen alanlarda fidan dikimine başlandı.

Orman Bölge Müdürlüğü Banaz İşletme Müdürü Cihan Türkmen AA muhabirine, Kuşdemir Göleti mevkisindeki 83, Halıyazı mevkisindeki 21 ve Hasan köyü mevkisinde de 6 hektarlık ormanlık alanın geçen yaz çıkan yangınlarda zarar gördüğünü hatırlattı.

Bölgeye 140 bin fidan dikilmesi çalışmalarının başladığını aktaran Türkmen, "Bu ormanları yeniden yeşermek istiyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri

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