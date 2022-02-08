Son dakika haberi... Yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

UŞAK (AA) - Uşak'ta ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurşunluk Mahallesi'nde bulunan ahşap evde, içeride kimsenin olmadığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede evi saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında, evin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.