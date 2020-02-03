Uşak'ta yalnız yaşayan 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
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Uşak'ta yalnız yaşayan 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Uşak'ın Karahallı ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki bir kişi, evinde ölmüş halde bulundu.

03.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:32
Uşak'ta yalnız yaşayan 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

'ın ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki bir kişi, evinde ölmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şakir İnce'den (66) bir süredir alamayan komşuları polisi aradı.

Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde İnce'nin cesedini buldu.

Vücudunda herhangi bir yara ve ize rastlanmayan İnce'nin cenazesi, kesin ölüm nedenin anlaşılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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