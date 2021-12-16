Uşak'ta yaklaşık 30 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta yaklaşık 30 litre sahte içki ele geçirildi

Uşak'ta yaklaşık 30 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda farklı markaların şişelerine doldurulmuş yaklaşık 30 litre sahte içki ele geçirildi.

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda farklı markaların şişelerine doldurulmuş yaklaşık 30 litre sahte içki ele geçirildi.

Çamsu köyünde bir kişinin evinde sahte içki üretimi yapıp, sattığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, evdeki Y.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, farklı markaların şişelerine doldurulmuş 30 litre sahte içki ele geçirildi.

Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, jandarmada ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title