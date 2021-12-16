Uşak'ta yaklaşık 30 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ın Banaz ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda farklı markaların şişelerine doldurulmuş yaklaşık 30 litre sahte içki ele geçirildi.
BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda farklı markaların şişelerine doldurulmuş yaklaşık 30 litre sahte içki ele geçirildi.
Çamsu köyünde bir kişinin evinde sahte içki üretimi yapıp, sattığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, evdeki Y.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada, farklı markaların şişelerine doldurulmuş 30 litre sahte içki ele geçirildi.
Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, jandarmada ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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