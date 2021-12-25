Uşak'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde kar yağışının yoğun olduğu bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların da desteğiyle Çatak, Kozviran ve Sülüklü Göl mevkilerine yaban hayvanları için saman, buğday ve arpa bıraktı.

Banaz Orman İşletme Müdürü Cihan Türkmen, organizasyona katılarak destek veren köylülere teşekkür etti.

AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri

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