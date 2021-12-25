Uşak'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
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Uşak'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Uşak'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak'ın Banaz ilçesinde kar yağışının yoğun olduğu bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı.

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BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde kar yağışının yoğun olduğu bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların da desteğiyle Çatak, Kozviran ve Sülüklü Göl mevkilerine yaban hayvanları için saman, buğday ve arpa bıraktı.

Banaz Orman İşletme Müdürü Cihan Türkmen, organizasyona katılarak destek veren köylülere teşekkür etti.

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AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri

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