Uşak'ta "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlıların hizmetine koşmaya devam ediyor Uşak Valiliğince oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Uşak Valiliğince oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama getirilen 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yalnız olmadığını belirterek, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince 24 saat hizmet verildiğini kaydetti.

İl genelinde dün 612 olmak üzere şu ana kadar toplam 2 bin 663 vatandaşın taleplerinin ekiplerce karşılandığını belirten Vali Funda Kocabıyık, "Köylerimizde de virüsün yayılmasını engellemeye yönelik ilave bazı önlemler alıyoruz. İl Özel İdaremiz her köyümüzün ihtiyaçları doğrultusunda dezenfektan alımı gerçekleştirdi. Köylerimizdeki yaşam alanlarını dezenfekte ederek, vatandaşlarımızı hastalıktan korumuş olacak. "ifadesini kullandı.

Kaynak: AA