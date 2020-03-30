Uşak'ta Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarına hayırseverden destek
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Sivil Toplum Kuruluşu, Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel

Uşak'ta Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarına hayırseverden destek

Uşak'ta hayırseverler, "Uşak Aşevi ve Vefa Sosyal Destek Grubu" aracılığıyla 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yardımda bulunabilecek.

30.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:34
Uşak'ta Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarına hayırseverden destek

Uşak'ta hayırseverler, "Uşak Aşevi ve Vefa Sosyal Destek Grubu" aracılığıyla 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yardımda bulunabilecek.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Funda Kocabıyık, Öz Merkez İl Genel Meclisi Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kocabıyık, bu süreci kentin yöneticileri, kanaat önderleri ve toplumun her kesiminin temsilcileriyle yönettiklerini belirtti.

Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına destek vermek isteyen hayırseverlerimiz var. Belediye Başkanımız Mehmet Çakın ile yaptığımız istişare doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarımız, iş insanlarımız, hayırseverlerimizin destek taleplerini karşılamak için bir sistem kurduk. Bilindiği gibi Uşak Aşevi uzun yıllardır çalışmaları ile kentimizde önemli işler yapıyor. Bize gelen yardım taleplerini Uşak Aşevine yapılması, buradan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek gönderilmesi, kuru gıda ve yardım paketlerinin oluşturularak Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince milletimize ulaştırılmasını planladık."

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da bu süreçte tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

Tüm kurumların tam bir uyum içerisinde çalıştığını aktaran Çakın, "Uşak Aşevi bundan sonra Vefa Sosyal Destek Grubu'na daha etkin şekilde destek verecek. Tüm talepler Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak. Taleplerin başka kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından giderilmesi söz konusu değil. Biz sadece hayırsever insanlarımızın desteklerini Uşak Aşevi bünyesinde toplamak için bir çalışma sistemi geliştirdik. İhtiyaç sahibi insanlarımız için destek vermek isteyen herkesi bu havuza yönlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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