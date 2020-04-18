Uşak'ta Vefa Sosyal Destek Grubu, 13 bin 885 talebi yerine getirdi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", Uşak'ta bugüne değin 13 bin 885 talebi karşıladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", Uşak'ta bugüne değin 13 bin 885 talebi karşıladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların talepleri "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

İl genelinde vatandaşlardan gelen 13 bin 885 talep, ekiplerce yerine getirildi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, görevlilere yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür ederken, vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Kocabıyık, vatandaşları da uyararak, "Kovid-19, dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olmaya devam ediyor. Baharın geldiği şu günlerde virüsten korunmanın en önemli yöntemi kendimize gönüllü karantina uygulamak. Unutmayalım ki daha güzel günlerde sevdiklerimizle dışarıda vakit geçirmek için bir süre daha evde kalmalıyız. Lütfen salgından korunmak için evlerimizde kendimizi gönüllü karantinaya alalım, sağlıkla kalalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA