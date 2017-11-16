Uşak'ta Uyuşturucuyla Mücadele

Uşak'ta bu yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 64 kişi tutuklandı.



Uşak Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açılamada terör örgütlerinin en önemli finans kaynağı olan uyuşturucu madde ticaretine yönelik sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi verildi.



2017 yılı içinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 330 kilo 553 gram esrar, 4 bin 167 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 850 gram toz esrar, 1 kilo 28 gram metamfetamin, 388 gram Hint keneviri, 188 gram bonzai, 8,2 gram eroin, 5,5 gram kokain maddesi ele geçirildiği, bu operasyonlarda 551 kişinin de göz altına alındığı bildirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin 64'nün mahkemelerde tutuklandığının aktarıldığı açıklamada, bir önceki yıla göre uyuşturucu madde ticareti ile ilgili yapılan işlem sayısının yüzde 20, yakalanan kişi sayısının ise yüzde 69 oranında arttığı ifade edildi.