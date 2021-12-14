Son dakika... Uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan otomobildeki 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika... Uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan otomobildeki 3 kişi tutuklandı

AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Uşak'ta uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve fişekler ele geçirildi.

Otomobilde bulunan O.D, A.M.S. ve H.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika... Uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan otomobildeki 3 kişi tutuklandı

Son dakika... Uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan otomobildeki 3 kişi tutuklandı

Son dakika... Uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan otomobildeki 3 kişi tutuklandı

Son dakika... Uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan otomobildeki 3 kişi tutuklandı

AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri

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