Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapan 4 zanlı tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 79 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Sürücünün ifadesi doğrultusunda, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 11 uyuşturucu hap, 6 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Emre Altuğ Tolga Akış Serra Arıtürk Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 18:52:16. #1.14#

title