Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberine göre Uşak'ta otomobilde yapılan aramada 252 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Uşak'ta otomobilde yapılan aramada 252 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, otomobille kente uyuşturucu sevk edileceği istihbaratını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.
Şüpheli otomobili İzmir-Uşak kara yolundaki uygulama noktasında durduran polis, araçta özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yaptı.
Ekiplerce otomobilin bagajındaki özel bölüme gizlenmiş 252 gram sentetik uyuşturucu ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Araçtaki F.K, T.Ö. ve A.C. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı