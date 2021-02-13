Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

13.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:21

Son dakika haberine göre Uşak'ta otomobilde yapılan aramada 252 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta otomobilde yapılan aramada 252 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, otomobille kente uyuşturucu sevk edileceği istihbaratını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.

Şüpheli otomobili İzmir-Uşak kara yolundaki uygulama noktasında durduran polis, araçta özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yaptı.

Ekiplerce otomobilin bagajındaki özel bölüme gizlenmiş 252 gram sentetik uyuşturucu ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçtaki F.K, T.Ö. ve A.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Burcu Biricik Bülent Serttaş Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Deniz Türüç Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Masaj Ankara Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 13:21:22. #1.15#
title