Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı Uşak'ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

26.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:43

Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

UŞAK - Uşak'ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri üç şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Kimliği tespit edilen şahıs ekipler tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. Başlatılan takip çalışmasının ardından 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 şahıs gözaltına alınırken 4 gram esrar, 0,25 gram metamfetamin, 1 kök Hint keneviri ve 167 adet sentetik hap ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına şahıslardan Ç.E. ve T.A. emniyetteki işlemlerin ardından, uyuşturucu madde imal ve ticaret yapmak suçlarından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Gözaltında bulunan iki şahsın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kaynak: İHA

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