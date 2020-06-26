Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, bir miktar esrar ve metamfetamin ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ç.E, D.E. ve T.A. sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA