Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

11.11.2020 19:23 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:26
Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ünalan Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evde bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 3 bin 180 uyuşturucu hap, 350 gram esrar, bir miktar metamfetamin, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 5'i emniyetten serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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