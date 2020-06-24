Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
24.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:35

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde şüpheli bir otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, sigara paketinin içine gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobildeki G.B. ve M.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.B. tutuklandı. M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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