Uşak'ta uyuşturucu operasyonu Uşak'ın Banaz ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 2 kilo 932 gram esrar, 185 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 2 kilo 932 gram esrar, 185 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Öksüz köyünde İ.A. ve H.A.'ya ait iki eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İ.A. ve H.A. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada, 2 kilo 932 gram esrar, bahçeye ekili 185 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA