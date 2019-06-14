Uşak'ta uyuşturucu operasyonu
Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Banaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Güllüçam köyü yakınlarında bir otomobilde yaptıkları aramada 20 gram eroin ele geçirdi.
Otomobilde bulunan 3 kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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