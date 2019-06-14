Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Banaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Güllüçam köyü yakınlarında bir otomobilde yaptıkları aramada 20 gram eroin ele geçirdi.

Otomobilde bulunan 3 kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA