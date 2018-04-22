Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma ekipleri bir otomobilde 22 gram kokain ele geçirdi.
Jandarma ekipleri bir otomobilde 22 gram kokain ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren Uşak İl Jandarma Komutanlığı emkipleri İzmir'den gelen 35 ABK 318 plakalı otomobili kent girişinde durdurdu. Otomobildeki aramada birer gramlık olarak zulalanmış toplam 22 gram kokain ele geçirildi.
Otomobildeki K.G (27), S.Ç. (39) ile R.G. (26), sorgulanmak üzere göz altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.