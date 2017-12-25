Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Uşak'ta polis ekiplerince yapılan operasyon sonucunda uyuşturucu hapla yakalanan 1 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İzmir'den uyuşturucu hap getirileceği ihbarını alan Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde önlem aldı.



Plakası belirlenen otomobili durdurarak arama yapan polis, aracın değişik yerlerine saklanmış 97 uyuşturucu hap ele geçirdi ve araçtaki İ.K. (31), İ.K. (45) ve M.N'yi (28) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden zanlılardan İ.K. tutuklandı.