Uşak'ta uygulama noktalarında, 10 günde, 124 bin araç kontrol edildi Ankara-İzmir kara yolunun, Uşak'taki uygulama noktalarında son 10 günde 124 bin aracın kontrol edildiği bildirildi.

Ankara-İzmir kara yolunun, Uşak'taki uygulama noktalarında son 10 günde 124 bin aracın kontrol edildiği bildirildi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışma yürüten uygulama noktalarını yerinde inceledi.

Vali Kocabıyık, noktalarda görev yapan sağlık ekiplerinin, seyahat kısıtlaması bulunmayan vatandaşların ateşlerini ölçtüğünü, polis ve jandarma ekiplerinin de izin belgelerini kontrol ettiğini belirtti.

Son 10 gün içinde yaklaşık 124 bin araç ve bu araçlarda seyahat eden 240 bin vatandaşın kontrol edildiğini aktaran Kocabıyık, şöyle dedi:

"Tedbirler hepimizin sağlığı için. Lütfen maske kullanımına, sosyal mesafe kuralına uyalım. Çok zorunlu hallerin dışında sokağa çıkmayalım, seyahat etmeyelim. Bu dönemde fedakarca ve sabırla görev yapan sağlık personelleri ve kolluk kuvvetlerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA