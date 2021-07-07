Uşak'ta üniversite öğrencileri, sevgi evlerinde kalan çocukların hayallerindeki oyuncakları gerçeğe dönüştürdü
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Uşak'ta üniversite öğrencileri, sevgi evlerinde kalan çocukların hayallerindeki oyuncakları gerçeğe dönüştürdü

Uşak'ta üniversite öğrencileri, sevgi evlerinde kalan çocukların hayallerindeki oyuncakları gerçeğe dönüştürdü
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta üniversite öğrencileri, sevgi evlerinde kalan çocukların çizdiği oyuncakları gerçeğe dönüştürerek onlara hediye etti.

Uşak'ta üniversite öğrencileri, sevgi evlerinde kalan çocukların çizdiği oyuncakları gerçeğe dönüştürerek onlara hediye etti.

Uşak Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Üniversitenin "Oyuncağını Anlat Biz Yapalım" projesi kapsamında sevgi evlerinde kalan çocuklar, hayallerindeki oyuncakları çizdi.

Oyuncaklar, çocukların istediği renk ve malzemeyle Uşak Üniversitesi Teknik Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü öğrencileri tarafından Dekoratif Oyuncak Tasarımı ve Promosyon Ürün Tasarımı dersleri kapsamında hazırlandı.

Oyuncaklar, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve akademisyenler tarafından sevgi evleri yetkililerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Savaş, projenin sosyal sorumluluk açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Öğrencilerin dersleri kapsamında, kardeşlerinden gelen tasarımlardan ahşap araba, örme bebek, peluş ayıcık, ışıklı yastık gibi çeşitli oyuncaklar yaptığını kaydeden Savaş, "Sevgi evlerinde kalan çocuklarımızın ve üniversite öğrencilerimizin böyle anlamlı bir etkinlikte bir araya gelmesinden dolayı mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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