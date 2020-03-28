Uşak'ta tüpten sızan gaz patladı: 1 yaralı Uşak'ta bir evde tüpten sızan gaz sonucu meydana gelen küçük çaplı patlamada 1 kişi hafif yaralandı.

Uşak'ta bir evde tüpten sızan gaz sonucu meydana gelen küçük çaplı patlamada 1 kişi hafif yaralandı.

Olay Işık Mahallesi 1. Yavuz Sokak'ta bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 kişilik ailenin yaşadığı evde piknik tüpünden sızan gaz sonucu küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sonucu Erhan Y. adlı şahıs hafif şekilde yaralandı. Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen şahsın hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Meydana gelen patlamanın etkisiyle evin camlarının ve karşı binaya ait balkon camının kırılması sonucu maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Fırat AkayİHA)

Kaynak: İHA