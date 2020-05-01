Uşak'ta traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Uşak'ta babasının traktörünün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Uşak'ta babasının traktörünün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Taşkonak köyü Durhoca mevkisindeki tarlasına giden Yasin Demir (40) biçilen otları taşımaya başladı. Bu sırada traktörün el frenini indiren Muhammet Ali Demir (5) dengesini kaybetmesi üzerine düşerek traktörün altında kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Muhammet Ali Demir vefat etti.

Kaynak: AA