Uşak'ta Traktör Devrildi: 4 Yaralı

Uşak'ın Eşme ilçesinde traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Dervişli köyünde, İsmail Akçataş'ın kullandığı 45 P 8909 plakalı traktör, Kula Eşme yolundaki köprüden geçerken Karagöz deresine devrildi.



Kazada sürücü İsmail Akçataş ile eşi Arzu Akçataş, çocukları Ufuk Akçataş ve Raziye Akçataş yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralı Ufuk Akçataş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.



Akçataş ailesinin tütün tarlasına gittikleri öğrenildi.