Trafikte çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı
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Trafikte çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı

Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak'ta trafikte çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta trafikte çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Uşak Huzur Park yakınlarında 07 ALP 519 plakalı otomobildeki E.Ç. ve Ş.Y. ile 06 BEK 663 plakalı minibüste bulunan F. Ç. ve R.Ç. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Çıkan kavgada E.Ç, R.Ç. ve F.Ç, tabancayla vurularak yaralandı.

Yaralılardan R.Ç. ve F.Ç, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ş.Y. ile E.Ç. ise otomobilleriyle Banaz Devlet Hastanesi'ne gitti. Ş.Y. burada gözaltına alındı.

Hafif yaralanan E.Ç. ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki F.Ç. ve R.Ç, tedavilerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Trafikte çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı
Trafikte çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı
Trafikte çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı
Trafikte çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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