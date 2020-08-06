Uşak'ta trafik kazası: 1 yaralı
Uşak'ın Banaz İlçesinde minibüsün motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
06.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:51
Uşak'ın Banaz İlçesinde minibüsün motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Uşak Seramik Fabrikasından çıkan Ali Durmaz idaresindeki 64 FR 910 plakalı minibüs, ters yönden gelen Yaşar Şahin'in (49) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Yaralanarak hastaneye kaldırılan Şahin'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA