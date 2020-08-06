Uşak'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Uşak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Uşak'ın Banaz İlçesinde minibüsün motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Uşak'ta trafik kazası: 1 yaralı
06.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:51

Uşak'ın Banaz İlçesinde minibüsün motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Uşak Seramik Fabrikasından çıkan Ali Durmaz idaresindeki 64 FR 910 plakalı minibüs, ters yönden gelen Yaşar Şahin'in (49) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Yaralanarak hastaneye kaldırılan Şahin'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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