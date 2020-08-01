Uşak'ta trafik kazası; 1 ölü, 6 yaralı Uşak'ta meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan diğer 6 kişi yaralandı.

Uşak'ta meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan diğer 6 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak - Ankara yolu üzerinde Karlık kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 64 AU 138 plakalı araç sürücüsü Şaban Yavuz, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tofaş marka araç, şarampole girerek yol kenarında bulunan vatandaşlara çarptı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ramazan Yavuz (51) ve araçtaki diğer yaralılar Şaban Yavuz, Gülsüm Yavuz, Haydar Karakoç, Ramazan Karakoç, Emine Karakoç ve Tunç Karakoç'u Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Ramazan Yavuz, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - UŞAK

Kaynak: İHA