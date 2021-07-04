Uşak'ta tiyatro oyunları eğlenceyle son buldu

Uşak'ta tiyatro oyunları eğlenceyle son buldu Uşak'ta belediye tarafından mahalle mahalle gezerek, vatandaşlara tiyatro oyunu sergilenen etkinlik eğlenceli anlarla son buldu.

Uşak'ta tiyatro oyunları eğlenceyle son buldu

UŞAK - Uşak'ta belediye tarafından mahalle mahalle gezerek, vatandaşlara tiyatro oyunu sergilenen etkinlik eğlenceli anlarla son buldu.

Uşak Belediye tarafından hayata geçirilen Uşak Belediyesi Gezici Tiyatrosu, dün akşam Kalfa Mahallesi'nde yapılan oyunla son buldu. Uşak Şehir Tiyatrosu oyuncularından oluşan ekip, seyircilere çevreye duyarlılığı anlatan "Medusa" oyunu sergiledi. Vatandaşlar, oynanılan oyunlar sonrasında keyif dolu anlar yaşadı. Tiyatro oyunu Çevreköy, Muharremşah, Kuyucak, Ovademirler, Hacıkadem, Yeşilkaraağaç, İkisaray ve Kalfa Mahallesi'nde oynandı. Öte yandan edinilen bilgilere göre de Uşak Belediyesi, vatandaşlar için farklı etkinlikler hayata geçirmeye devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç