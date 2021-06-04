Uşak'ta tırın devrilmesi sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi
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Uşak'ta tırın devrilmesi sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi

Uşak'ta tırın devrilmesi sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak'ın Banaz ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

A.A. (45) yönetimdeki 45 ABS 92 plakalı mısır yüklü tır, Uşak-Ankara kara yolunun Hamamboğazı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.A ile araçtaki oğlu Emircan A. (10) ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emircan A, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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