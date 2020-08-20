Uşak'ta tırdan düşen inşaat demirlerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Uşak'ta tırdan düşen inşaat demirlerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Uşak'ta tırdan düşen inşaat demirlerine çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

20.08.2020 03:35 | Son Güncelleme: 20.08.2020 03:42

Uşak'ta tırdan düşen inşaat demirlerine çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kerim Kulaklıkaya yönetimindeki 42 FGS 18 plakalı tırda yüklü inşaat demirleri, İzmir-Uşak kara yolu Yenişehir köyü yakınlarında yola düştü.

Aynı istikamette seyreden C.K. kontrolündeki otomobil, düşen demirlere çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki A.K ile Y.A.K (14) ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafiğe kapanan İzmir-Uşak kara yolu demirlerin ve otomobilin kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Uşak'ta tırdan düşen inşaat demirlerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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