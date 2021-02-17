Uşak'ta tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uşak'ta tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

17.02.2021 00:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 00:27
Uşak'ta tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

Uşak'ta etkili olan tipi, kenti Afyonkarahisar ve Ankara'ya bağlayan kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

Uşak'ta etkili olan tipi, kenti Afyonkarahisar ve Ankara'ya bağlayan kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Özellikle Uşak-Ankara kara yolu Dumlupınar mevkisinde görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düşmesi sürücüleri zorladı.

Bazı tır sürücülerinin, güzergahta bulunan akaryakıt istasyonlarında ve güvenli bölgelerde beklediği görüldü.

Karayolları ekipleri, yolda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Emina Jahovic Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Deniz Türüç Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Milli Beşiktaş Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak'ta tipi ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 00:30:27. #1.15#
title