Uşak'ta tip 1 diyabet hastası 75 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verilecek.

UŞAK (Habermetre) - Uşak Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'nün destekleriyle başlatılan "Diyabeti Yaşıyorum" projesi kapsamında Tip 1 diyabet eksikliği bulunan 75 öğrenciye "koldan sürekli kan şekeri ölçüm sensörü/cihazı" temin edilecek.

Uşak Seramik A. Ş. sponsorluğunda temin edilecek olan "koldan sürekli kan şekeri ölçüm sensörü/cihazı protokolü Valilik makam toplantı salonunda düzenlenen imza programı ile proje tanıtımı gerçekleştirildi.

Proje tanıtımına Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Eyüp Fırat, AK Parti 23. Dönem Uşak Milletvekili Nuri Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas ve Uşak Seramik A. Ş Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Tanış katıldı.

Programda konuşan Vali Funda Kocabıyık diyabetin çocukluk döneminde de görülmeye başlanan kronik bir rahatsızlık olduğunu ifade ederek, Tip 1 olarak adlandırılan diyabetli çocukların sabah uyanmalarıyla birlikte başlayan bazı zorluklar yaşadığını kaydetti.

Çocukların yaşam kalitelerini artırmak adına "Diyabeti (Y)aşıyorum, Diyabet Dostu Okul" projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Vali Funda Kocabıyık, "Bu projeyle; diyabetin etkilerini en aza indirerek çocuklarımızın başta eğitimlerinin kesintiye uğramaması en önemlisi de dünyalara bedel gülüşlerinin yüzlerinden eksik olmamasını istiyoruz. Tüm çocuklarımızın yaşama sevinçlerinin daha da artması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın, diyabetle barışık bir yaşam sürmesi için aileleri gibi bizler de onlara destek vermeli, onların yanında olmalıyız. Okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin de okullarında öğrenim gören diyabetli öğrencileri bilmeleri ve onların tip1 Diyabet olduğunun farkında olmaları çok önemli. Başta İnsülin kontrolü olmak üzere çocuklarımızın gün içerisinde ara öğün almaları ve hipoglisemi durumunda yapılması gerekenler gibi hususlarda eğitimcilerimizin donanımlı olması gerektiği inancındayız. Tüm bunlar için iyi bir iletişim ve işbirliği çok önemli. "Sağlıklı bir gelecek herkesin hakkı" diyerek Tip 1 Diyabet ile ilgili "Diyabeti (Y)aşıyorum, Diyabet Dostu Okul" projesini başlatmaktan duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Projeyle; temel eğitimde öğrenim gören (okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencisi) diyabetli çocukların yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla; çocukların şeker ölçümünü kendisinin yapabilmesi için dijital sensörlü kan şekeri ölçüm cihazlarının temin edilmesini sağladıklarını ifade eden Vali Funda Kocabıyık, "Bu ölçüm cihazları ile çocuklarımızın ders esnasında, oyun sırasında ve geceleri uykuları bölünmeden en önemlisi de acı çekmeden ölçümleri yapılacak. Sağlayacağı faydayla umarım ki yaşamları bundan sonra daha neşeli, mutlu ve huzurlu olacak. Ayrıca projemizin önemli bir alanını oluşturan "Diyabet Dostu Okul" kavramı ile diyabetli öğrencilerimizin bulunduğu okullara çocuklarımızın ilaçlarının muhafaza edilmesi için soğutucu temin ederek öğrencilerimizin düzenli ara öğün almalarını sağlayacağız. Bununla birlikte, okullarımızda öğretmen, öğrenci ve velilerimize psikolojik danışma ve rehberlik servisleri yoluyla eğitimler vererek Tip 1 Diyabet hususunda toplumsal farkındalığı yükseltmeyi hedefliyoruz. Huzurlarınızda; ilimizde diyabetli çocuklarımız için yapılan bu değerli çalışmaya finansman desteği veren, Diyabet Dostu Okullarımızın temelini birlikte attığımız hayırsever Uşak Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Tanış beyi de hassasiyetlerinden ve bu anlamlı projeye desteklerinden dolayı kutluyor kendilerine teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize sağlıklı, mutlu ve başarılı günler diliyorum" dedi.

Vali Funda Kocabıyık'ın konuşmasının ardından Tip 1 diyabet eksikliği bulunan 75 öğrenciye "koldan sürekli kan şekeri ölçüm sensörü/cihazı" temin edilmesine yönelik protokol İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve Uşak Seramik A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Tanış tarafından imzalandı. Fotoğraf :/kurumlar/usak. gov. tr/HABERLER/2021/12---ARALIK-2021/15122021/Diyabet-Dostu-Okul. rar

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