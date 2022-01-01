Uşak'ta çukura düşen araç sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta çukura düşen araç sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta çukura düşen araç sürücüsü yaralandı Uşak'ta yol kenarındaki çukura düşen araçtaki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta çukura düşen araç sürücüsü yaralandı

UŞAK - Uşak'ta yol kenarındaki çukura düşen araçtaki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Uşak merkeze bağlı Kuyucak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.Ö., kontrolündeki 51 AAK 338 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken yol kenarındaki çukura devrildi. Köy halkının ihbarı sonrasında olay yerine polis, ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ö., itfaiye ve sağlık ekiplerince çukurdan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta çukura düşen araç sürücüsü yaralandı

Uşak'ta çukura düşen araç sürücüsü yaralandı

Uşak'ta çukura düşen araç sürücüsü yaralandı

Uşak'ta çukura düşen araç sürücüsü yaralandı

Uşak'ta çukura düşen araç sürücüsü yaralandı

Uşak'ta çukura düşen araç sürücüsü yaralandı

Uşak'ta çukura düşen araç sürücüsü yaralandı

Uşak'ta çukura düşen araç sürücüsü yaralandı

Uşak'ta çukura düşen araç sürücüsü yaralandı

Tabutları yan yana dizildi! Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye acı veda

Tabutları yan yana dizildi! Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye acı veda

 Bursa'da faciadan dönüldü...TIR'a çarpan kamyonette sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Bursa'da faciadan dönüldü...TIR'a çarpan kamyonette sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

 Gece yarısı 11 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı

Gece yarısı 11 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title