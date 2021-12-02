Uşak'ta "telefon dolandırıcılığı" yapmakla suçlanan şüpheliler Denizli'de yakalandı - Haberler
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Uşak'ta "telefon dolandırıcılığı" yapmakla suçlanan şüpheliler Denizli'de yakalandı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta

Uşak'ta telefonla aradıkları kadını, kendilerini polis olarak tanıtıp para ve ziynet eşyalarını dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli Denizli'de yakalandı.

DENİZLİ (AA) - Uşak'ta telefonla aradıkları kadını, kendilerini polis olarak tanıtıp para ve ziynet eşyalarını dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli Denizli'de yakalandı.

Kurşunluk Mahallesi'nde yaşayan M.A'yı (68) arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtarak, adının hırsızlık olayına karıştığını, evde bulunan altın ve paraların incelenmesi, bunun için eve gelen kişiye altın ve paraları teslim etmesi gerektiğini söyledi.

M.A. eve gelen kişiye 2 bilezik, 2 küpe, 1 yarım altın, 3 yüzük ve 460 lirayı teslim etti.

Geri getirilmemesi üzerine altın ve paralarının dolandırıldığını anlayan M.A. İl Jandarma Komutanlığına giderek durumu anlattı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) evin bulunduğu bölgede yapılan incelemelerin ardından şüphelinin kimliği tespit edildi.

Şüphelinin birlikte hareket ettiği 2 kişiyle Denizli'ye gittiğini belirleyen JASAT ekipleri, zanlıların bir otelde kaldığı bilgisine ulaştı.

Operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen 2 bilezik, 2 küpe, 1 yarım altın, 3 yüzük ve 460 lira incelemelerin ardından M.A'ya teslim edildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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