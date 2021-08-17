Uşak'ta tekstil fabrikasındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor
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Uşak'ta tekstil fabrikasındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Uşak'ta tekstil fabrikasındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UŞAK'ta dün organize sanayi bölgesinde bulunan tekstil fabrikasında çıkan ve bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

UŞAK'ta dün organize sanayi bölgesinde bulunan tekstil fabrikasında çıkan ve bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında dün saat 17.00 sıralarında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Uşak Belediyesi itfaiyesi ile sanayi bölgesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Elyaf malzeme üreten fabrikadaki alevlerin söndürülmesi için 20 ayrı itfaiye aracıyla gece boyunca söndürme çalışması yapıldı. Alevler sabah saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ancak elyaf malzemelerin depolandığı bölümde yer yer alevlenmeler ortaya çıktığı için sürekli soğutma çalışması yapıldığı bildirildi.


Uşak'ta tekstil fabrikasındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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