Son dakika haberi... Tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
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Son dakika haberi... Tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Uşak'ta dün akşam saatlerinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın büyük ölçüde söndürülürken depodaki elyaf malzemelere müdahale sürüyor.

Uşak'ta dün akşam saatlerinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın büyük ölçüde söndürülürken depodaki elyaf malzemelere müdahale sürüyor.

Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının söndürülmesi için 20 yangın söndürme aracı ve çok sayıda itfaiye ekibi, gece boyu çalışma yürüttü.

Fabrikanın büyük bir bölümünü saran alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının başlatıldığı fabrikada elyaf malzemelerin depolandığı bölümde yer yer alevlenmelerin yaşandığı kaydedildi.

Fabrikadaki makinelerin bir bölümünün ve deponun kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Tekstil fabrikasında dün 17.15 sularında çıkan yangına Uşak Belediyesi, Karma Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri müdahale başlatmıştı.

Son dakika haberi... Tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
Son dakika haberi... Tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
Son dakika haberi... Tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
Son dakika haberi... Tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
Son dakika haberi... Tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
Son dakika haberi... Tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
Son dakika haberi... Tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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