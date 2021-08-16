Tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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Tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın büyük bir bölümünü saran alevlere Uşak Belediyesi, Karma Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri 20 yangın söndürme aracıyla müdahale ediyor.

Alevlerin etkisiyle fabrikanın duvarlarının bir bölümü yıkıldı.

Öte yandan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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