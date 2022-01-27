Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

AA, Mehmet Çalık - Güncel
Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sarayaltı Mahallesi'ndeki Beşinci İplik Sokak'ta elyaf üretimi yapan bir tekstil fabrikasının harmanlama bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın, diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, harmanlama bölümündeki makinelerde hasara neden oldu.

Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Mehmet Çalık - Güncel

İtfaiye, Yangın, Uşak, Güncel, Haber

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