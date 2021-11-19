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Tekstil fabrikasını saran alevlere müdahale ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta kentin bir çok yerinden gözüken ve henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevlere teslim olan tekstil fabrikası yangınına müdahale devam ediyor.

İZMİR (İHA) - Uşak'ta kentin bir çok yerinden gözüken ve henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevlere teslim olan tekstil fabrikası yangınına müdahale devam ediyor.

Yangın, İzmir - Uşak yolu üzerinde bulunan Tekstil Organize Sanayi Bölgesi 103'üncü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; işçilerin içerde çalıştığı an tekstil fabrikasından henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükseldi. Dumanlar yerini alevlere bırakırken, işçiler fabrikadan tahliye edilmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye çok saydı jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek çalışmalarını başlattı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar kentin bir çok noktasından gözükürken, jandarma ekipleri ise etrafta geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Yangına müdahale ekiplerin yoğun çalışmasıyla devam ediyor. - UŞAK

Tekstil fabrikasını saran alevlere müdahale ediliyor

Tekstil fabrikasını saran alevlere müdahale ediliyor

Tekstil fabrikasını saran alevlere müdahale ediliyor

Tekstil fabrikasını saran alevlere müdahale ediliyor

Tekstil fabrikasını saran alevlere müdahale ediliyor

Tekstil fabrikasını saran alevlere müdahale ediliyor

Tekstil fabrikasını saran alevlere müdahale ediliyor

Tekstil fabrikasını saran alevlere müdahale ediliyor

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