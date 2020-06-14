Uşak'ta tek katlı ev yanarak küle döndü
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Uşak'ta tek katlı ev yanarak küle döndü

Uşak'ta tek katlı ev yanarak küle döndü Yan taraftaki evin doğalgaz kombisine sıçrayan yangın güçlükle kontrol altına alındı Uşak'ta tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, ev kullanılamaz hale geldi.

14.06.2020 04:25 | Son Güncelleme: 14.06.2020 04:29

Uşak'ta tek katlı ev yanarak küle döndü

Yan taraftaki evin doğalgaz kombisine sıçrayan yangın güçlükle kontrol altına alındı

UŞAK - Uşak'ta tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın gece saatlerinde Atatürk mahallesi 1. Buğday sokakta bulunan tek katlı bir evde çıktı. Edinilen bilgilere göre torunuyla birlikte yaşadığı ancak yangın esnasında evde olmadıkları belirtilen İsmigül A. isimli kadına ait evden henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler yükseldi. Durumu fark eden komşuları itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Öte yandan yangının yanda bulunan başka bir eve sıçramasıyla evde bulunan doğal gaz kombisi yanmaya başladı. Olaya müdahale eden doğal gaz ekipleri olası bir patlamanın önüne geçti.

Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Uşak'ta tek katlı ev yanarak küle döndü

Kaynak: İHA

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