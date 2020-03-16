Uşak'ta tefecilik yaptığı öne sürülen iki kişi yakalandı Uşak'ta tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Uşak'ta tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, 1 hafta arayla yapılan operasyonlarda, tefecilik yaptığı tespit edilen H.A. (40) ve O.B'yi (40) gözaltına aldı. Zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yapılan incelemelerde O.B.'nin (40) kullandığı ajanda, çok sayıda senet, senet koçanı, 2 ruhsatsız tabanca, 50 tabanca mermisi, 1 kısa dipçikli av tüfeği ele geçirildi. Kaynak: AA