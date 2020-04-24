Uşak'ta tatlıcı esnafı Ramazan ayı satışları için umutlu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Uşak'ta tatlıcı esnafı Ramazan ayı satışları için umutlu - Haber
Uşak, Haber

Uşak'ta tatlıcı esnafı Ramazan ayı satışları için umutlu

Uşak'ta tatlıcı esnafı Ramazan ayı satışları için umutlu Kentte korona virüsten dolayı yavaşlayan satışların Ramazan ayı ile artması bekleniyor Her yıl olduğu gibi bu yıl da güllaç ve baklavaya talep fazla Ramazan ayında yoğun olarak tüketilen güllaç ve baklava gibi tatlılar için...

24.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:11
Uşak'ta tatlıcı esnafı Ramazan ayı satışları için umutlu

Uşak'ta tatlıcı esnafı Ramazan ayı satışları için umutlu

Kentte korona virüsten dolayı yavaşlayan satışların Ramazan ayı ile artması bekleniyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da güllaç ve baklavaya talep fazla

UŞAK - Ramazan ayında yoğun olarak tüketilen güllaç ve baklava gibi tatlılar için Uşak'taki tatlıcılar seri üretime başladı. Tatlıcı esnafı Hasan Tura, tatlılara fahiş fiyat uygulamadıklarını belirterek korona virüsten dolayı durgunlaşan işlerin Ramazan ayı ile birlikte yükselmesini umut ettiklerini kaydetti.

Uşak'ta tatlıcılar yoğun mesai harcayacakları Ramazan ayının ilk gününde gecede saatlerinden itibaren seri üretime başladı. Sipariş usulü ve elden teslim olmak üzere müşterilere hizmet için hazır bekleyen tatlıcılar korona virüs önlemlerini almayı da elden bırakmadı. Uşak'taki tatlıcı esnafı Hasan Tura da, işletmelerinde her çeşitten olmak üzere bulunan tatlılara fahiş fiyat uygulamadıklarını kaydederek gelecek talepler için hazır olduklarını belirtti.

"Kendimizi Ramazan ayındaki yoğun çalışma temposuna göre hazırladık"

Tura salgın hastalığın sebep olduğu durgunluğun işletmelerinde de geçerli olduğunu ancak Ramazan ayının bereketi ile birlikte eski yoğunluğa döneceklerini umut ettiklerini belirtti. Tura sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz kendimizi Ramazan ayındaki yoğun çalışma temposuna göre hazırladık. Tüm personelimizle en temiz ve en güzel hizmeti sunmak için hazırız. Hem personelimizde hem çalışma ortamımızda kişisel temizlik tedbirlerimizi en üst safhaya çıkardık. Ayrıca bağlı bulunduğumuz ortamların dezenfektesine özen gösteriyoruz."

"Amacımız en iyi tatlıyı en uygun fiyata vermek"

Bu seneki fiyatların geçtiğimiz seneki fiyatlarla aynı olduğunu bildiren Tura, "Fiyatlarımızda herhangi bir yükselme yok ve biz yapmayacağız. Fahiş fiyat uygulaması bizim için geçerli değil. Bizim tek amacımız halkımız en iyi tatlıyı en uygun fiyata alsın" dedi.

Ramazan ayında en çok tercih edilen tatlıların fiyatlarından bahseden Tura, özellikle tulumba fiyatının oldukça uygun olduğunu belirterek, "Geçen seneki cevizli baklava fiyatlarımız 25 liraydı, fıstıklı baklava çeşitlerimiz 35 liraydı, bu sene de aynı devam etmekteyiz. Şu anda belki de Uşak'ın en uygun fiyatlı tulumbasını biz vermekteyiz, onun da fiyatı 15 lira. Ramazan'ın olmazsa olmaz tatlısı Güllacı da bu sene tepsi olarak veriyoruz. Küçük tepsimizin fiyatı 20 lira, büyük tepsimizin fiyatı ise 30 lira" diye konuştu.

Uşak'ta tatlıcı esnafı Ramazan ayı satışları için umutlu

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haber
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı Haber
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi Haber
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haber
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haber
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Ercüment Ovalı, 'Sosyal medyada şov yapıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın 'Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin' önerisi karşısına şaşkına döndü
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın "Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin" önerisi karşısına şaşkına döndü
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Semih Yalçın Meral Akşener Mustafa Varank Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Kibariye Ebru Şallı Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Mesut Özil Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Uşak'ta tatlıcı esnafı Ramazan ayı satışları için umutlu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 15:47:26. #1.15#
title