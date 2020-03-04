Uşak'ta tartıştığı oğlunu tüfekle öldüren baba yakalandı
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Uşak'ta tartıştığı oğlunu tüfekle öldüren baba yakalandı

Uşak'ta tartıştığı oğlunu tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra kaçan 67 yaşındaki baba, gözaltına alındı.

04.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:50
Uşak'ta tartıştığı oğlunu tüfekle öldüren baba yakalandı

'ta tartıştığı oğlunu tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra kaçan 67 yaşındaki baba, gözaltına alındı.

Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden M.K. (67), gece tartıştığı oğlu Bülent K'yi (42) sabah saatlerinde av tüfeğiyle vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, Bülent K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bülent K'nin cenazesi, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Firari baba M.K. ise polisin operasyonuyla yakalandı.

Kaynak: AA

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