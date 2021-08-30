Son dakika haberi! Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi öldü
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Son dakika haberi! Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Uşak'ta tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren kişi mahkemece tutuklandı.

Uşak'ta tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren kişi mahkemece tutuklandı.

Karaağaç Mahallesi 2. Serçe Sokak'ta bir apartmanın birinci katında yaşayan Yaşar A. (36) ile eşi S.A. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, kocası Yaşar A'yı bıçakla ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberi! Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi öldü
Son dakika haberi! Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi öldü
Son dakika haberi! Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi öldü
Son dakika haberi! Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi öldü
Son dakika haberi! Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi öldü
Son dakika haberi! Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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