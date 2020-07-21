Uşak'ta tarlada çıkan yangın ormana sıçradı Uşak'ta tarlada çıkan yangın ormana sıçradı Uşak'ta tarlada çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Uşak'ta tarlada çıkan yangın ormana sıçradı

UŞAK - Uşak'ta tarlada çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Çıkan yangında 20 dekar ormanlık alan ve 10 dekar tarla kül oldu.

Yangın Uşak, merkeze bağlı Göğem Köyü'nde çıktı. İddialara göre tarlada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın yerindeki vatandaşların ihbarları üzere 4 itfaiye, 6 arazöz, 2 suitmal, 2 iş makinası ve 1 helikopter sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışmalarının ardından yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Ayrıca edinilen bilgilere göre 20 dekar ormanlık alan ve 10 dekarlık tarla olmak üzere toplamda 30 dekarlık alan zarar gördü.

Kaynak: İHA