Uşak'ta Tarihi Tekeşoğlu Konağı, gençlik merkezi olarak hizmet verecek

23.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:20

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "Gençlik merkezleri ile gençlerin toplumsal hayatın tüm alanlarına daha etkin bir şekilde katılım sağlaması amaçlanıyor" dedi.

Tarihi Tekeşoğlu Konağı Gençlik Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Tekeşoğlu Ailesi tarafından 2011 yılında Uşak İl Özel İdaresine bağışlanan ve 2013 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanan Köme Mahallesindeki Tekeşoğlu Konağı, gençlik merkezi olarak düzenlenerek 5 yıl süreyle Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edildi.

Merkezin açılış töreninde konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 140 yıllık tarihi konağın gençlerin hizmetine verildiğini, konakta kişisel gelişim kursları, güzel sanatlar ve müzik alanlarında çalışmalar yapılacağını söyledi.

Gençlik merkezlerin önemine değinen Vali Funda Kocabıyık, "Gençlerimizin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgi duydukları alanlar doğrultusunda eğitimlerine katkı sağlamak ve beceri kazandırmak açısından gençlik merkezleri çok önemli. Türkiye'de 2023 Eğitim Vizyonu ile akademik başarı kadar beceri kazanmanın da önemi artmıştır. Gençlerimizin yaratıcılıklarına, hayal dünyalarına hitap eden sanatsal etkinlikler, hem onların analiz, sentez, eleştirel düşünme, gözlem gibi zihinsel becerilerini geliştirecek hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacaktır. Gençlik Merkezleri ile amacımız gençlerin toplumsal hayatın tüm alanlarına daha etkin bir şekilde katılım sağlaması, bu merkezlerdeki etkinlikler ile ilgi alanlarını fark etmesi ve gençlerimizin kendilerini keşfetme sürecine katkı sağlamaktır" dedi.

Konuşmanın ardından merkezin açılışı yapıldı.

Törenin ardından Vali Funda Kocabıyık ve katılımcılar merkezi gezdi.

Kaynak: AA