Uşak'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 1422 sikke ele geçirildi Uşak'ta bir otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen 1422 sikke bulundu.

Uşak'ta bir otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen 1422 sikke bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.A'nın kullandığı otomobili, Cumhuriyet Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Roma ve Helenistik dönemine ait olduğu değerlendirilen 1422 sikke, kolye, yüzük ve ok uçları ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü S.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaynak: AA