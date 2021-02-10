Uşak'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 22 sikke ele geçirildi

Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 22 sikke ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 22 sikke ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Banaz köyünde bir adrese operasyon düzenlendi.

Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 22 sikke ile 9 tarihi obje bulundu.

Gözaltına alınan M.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık