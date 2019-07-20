Uşak'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, tarihi eser olduğu değerlendirilen 20 testi ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, satılmak üzere ilçeye tarihi eser getirileceği bilgisini aldı.

İlçe girişindeki benzinlikte bekleyen 06 BC 1468 plakalı şüpheli araca operasyon düzenleyen ekipler, İ.A. (54), M.A. (39) ve A.İ.Ç'yi (57) gözaltına aldı.

Araçta, tarihi eser olduğu değerlendirilen ve içleri şarap mayası dolu 20 adet toprak testi ele geçirildi.

Testiler incelenmek üzere Uşak Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA